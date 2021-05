Kevin Nascimento Bueno, cantante conocido como MC Kevin, falleció a los 23 años tras caer desde un quinto piso de un hotel en Río de Janeiro.

El accidente habría ocurrido la noche del domingo 16 de mayo, cuando el cantante quiso lanzarse a la piscina desde el balcón de su dormitorio. Sin embargo, falló el intento y se golpeó la cabeza contra el borde del cemento.

“No lo creo”

La noticia causó gran revuelo y tristeza en Brasil. Incluso Neymar Jr. se despidió del joven artista de 23 años.

"No lo creo. 23 años. Juro que no sé qué decir. Agradezco el cariño que tuvo por mí. El tatuaje, la polera, las fotos, poster, zapatos, etc. Habíamos organizado juntarnos en mis vacaciones pero infelizmente no se podrá", fueron las palabras del jugador del PSG por el deceso de MC Kevin.

Falleció a solo días de casarse

Según detallaron medios locales como Globo, Kevin estaba en el peak de su carrera musical, y además se había casado hace solo dos semanas con la abogada Deolane Bezerra en una playa de México.

De hecho estuvo con ella en el último show que realizó, este evento clandestino se llevó a cabo en un club nocturno el sábado 15 de mayo.

