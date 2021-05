Andrea Meza se alzó con la corona del Miss Universo 2021 para llevarle a México la tercera banda de la mujer más bella del mundo; en una noche llena de mucho color y grandes sorpresas, donde la Miss Chile, Daniela Nicolás, no logró el objetivo de traer la corona por segunda vez al país.

El Seminole Hard Rock Hotel & Casino de la ciudad de Miami fue el escenario en el que 74 representantes compitieron para conquistar el preciado título universal, en el que las latinas destacaron con su belleza y personalidad para arrasar con los primeros lugares.

Así tenemos como primera finalista a Julia Gama de Brasil; seguida por Janick Maceta de Perú; la tercera finalista fue Asline Castelino de la India y el cuarto puesto para Kimberly Jiménez de República Dominicana.

Después de más de una década en la que Latinoamérica no se alzaba con la corona del Miss Universo, Andrea Meza se lleva el título y el país azteca ya suma tres reinas: Lupita Jones en 1991 y Ximena Navarrete en el 2010.

Conoce a la nueva Miss Universo 2021

Desde que llegó a la concentración del concurso, Andrea Meza se robó la atención de los expertos y de los medios que la daban como la favorita para ser la sucesora de Zozibini Tunzi, Miss Sudáfrica, detalló People en Español.

Nacida en Chihuahua, Andrea es una joven de 26 años que destacó por su personalidad y la elegancia que derrochó en cada uno de los outfits que lució en el certamen de belleza.

Es una profesional, que obtuvo el título de Ingeniero de Software y en la actualidad es la embajadora del turismo del estado que la vio nacer, cita un artículo de la revista Hola.

La reina de belleza se ha propuesto ser una activista en defensa de los derechos de las mujeres y además llevar un mensaje para mover consciencia contra la violencia de género, que tanto afecta a su país.

En la actualidad, sus actividades las comparte con una colaboración que realiza para el Instituto Municipal de la Mujer promoviendo un trabajo que procura erradicar los ataques contra las féminas.

Mensaje para el Día de la Mujer

El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la nueva Miss Universo compartió un aleccionador mensaje en el que destacó que “todos podemos ayudar a crear un mundo inclusivo”, desafiando los prejuicios y la inequidad de género, escribió en una publicación de su cuenta Instagram.

Y sobre un tema relacionado fue que precisamente le tocó responder en el segmento de preguntas del jurado, cuando se le consultó sobre los estereotipos de belleza, después que ya había ofrecido una primera respuesta sobre el manejo del Covid-19.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica solo en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan que nadie les diga que no tienen valor”, mencionó tras ganarse los aplausos del público presente.

Andrea es amante de la práctica de deportes al aire libre, como rappel y el sandboarding, que realiza en su tiempo libre.

El novio de la nueva Miss Universo

Es poco lo que se conoce de la vida privada de Andrea Meza, pues es muy reservada en ese aspecto en sus redes sociales. Sin embargo, de acuerdo a una publicación del diario The Sun, el novio de la mexicana es un joven modelo de 30 años.

Diego Garcy, exganador de Mr. México y del Mister Supranational 2016, sería el hombre que conquistó el corazón de la nueva Miss Universo.

Desde su cuenta Instagram, el profesional, graduado en Administración de Empresas, presume de su físico en imágenes que destacan su carrera de modelo y su emprendimiento denominado “Diego Garcy Sports Wear”.

En un post del 2018, se ve a la pareja posando a la cámara, mientras él la abraza, fotografía con la que Garcy la felicitó en su cumpleaños en agosto de ese año.

En otras instantáneas, también salen mostrando parte de los diseños de la firma de ropa del joven empresario.

