El conductor radial y recordado panelista del extinto programa de Mega, "Mira Quién Habla", Francisco Kaminski, fue víctima de la delincuencia tras sufrir una violenta encerrona en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

El hecho delictual lo contó la periodista Cecilia Gutiérrez en un programa del canal de cable Zona Latina, donde el mismo Kaminski corroboró la información enviando un audio al espacio.

"Es terrible lo que estamos viviendo"

La comunicadora partió diciendo que llegaron "cuatro tipos y lo apuntan con una pistola en la cabeza, le quitaron su celular y notebook. Intentó mediar con ellos, diciéndoles que era conocido y que no le hicieran nada, pero cuando él le habla al delincuente, el delincuente pasa la bala o el gatillo".

"Él cree que la intención era llevarse el auto, pero llegaron más personas y alcanzaron a llevarse sus objetos personales y no el auto", añadió.

El periodista, en el mensaje de voz que envió al programa, señala que "fue un episodio para el olvido. Estaba comprando, me subí al auto y me abordaron unos sujetos con pistola, violentos, me decían que les pasara todo lo que tuviese sino me iban a matar".

"Fue muy rápido, no alcancé a reaccionar, pensé que me iban a quitar el auto. Me bajé y me robaron el celular y el computador. Salieron arrancando, fue un milagro y no me hicieron nada, pero fue muy violento. Fueron segundos que te dejan preocupado", aseguró también.

Tras vivir este difícil episodio, Francisco reflexionó sobre la seguridad en el país y aseguró que "es terrible lo que estamos viviendo como ciudadanía, no hay seguridad y están delinquiendo a la vista de todo el mundo (...) No puedes andar en la calle, parar en un semáforo, esto es terrible".

