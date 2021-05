Liliana Morillo, la hija mayor de José Luís Rodríguez “El Puma”, sufrió un gran susto después de haber pasado por el quirófano, en lo que sería una decisión tomada para hacerle frente a su problema de sobrepeso.

La actriz, de 54 años, también hija de la reconocida cantante venezolana Lila Morillo, se sometió el 28 de abril de 2021 a una operación para colocarse una manga gástrica, y estuvo a punto de no poder contar lo que vivió.

Aunque no fue nada fácil para la también cantante decidir operarse, después de aceptar la intervención en 2020 ésta fue suspendida debido a la pandemia, por lo que la cirugía fue pospuesta, según contó en su cuenta de Instagram.

La hija de “El Puma” a cuidados intensivos

Después de haber salido de quirófano, Liliana Morillo sufrió serias dificultades postoperatorias, por lo que tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, según comentó en un video de más de 30 minutos, transmitido por su canal de YouTube y en el que dio detalles de lo ocurrido.

Cuando despertó de la anestesia, la hija de “El Puma” tuvo complicaciones y presentó una crisis de hipertensión. “Sentía un fuerte dolor en el pecho que no me permitía respirar”, comentó la artista, quien estuvo en todo momento acompañada de su madre.

Luego de horas críticas, a la intérprete de “Panchita” en “Gata Salvaje” (2002) la trasladaron a un cuarto, y después retornó a su hogar, donde se recupera satisfactoriamente de la intervención. El Día de Las Madres compartió con su familia, incluyendo a su hija Galilea Rodríguez.

La actriz de “Juana La Virgen” la animó

Ataviada de negro y peinada con dos trenzas, la hija de “El Puma” comentó en el video algunos aspectos de su vida privada, relacionados con abusos y excesos, traumas y su falta de control en muchos aspectos. Detrás de sí tenía una imagen de ella, cuando era muy delgada.

“Yo creo que una mujer me dijo una vez que yo me autosaboteaba, que mis problemas internos y familiares, y mis desprecios, yo los autorreflejaba en mi figura (...) Es posible, porque llegó un momento en que no pude controlar mi peso y empecé a subir, a subir y subir”, comentó.

También confesó que a ese problema se sumó “una fumadera y bebedera” que le llevó a tener problemas de salud “livianos con potencial a agravarse”. Al respecto, aseguró que ya no fumará más y beberá con control.

En parte del video, Liliana Morillo también contó que sus incentivos para operarse fueron la esbeltez de su hermana Lilibeth Morillo, de 51 años, y de su mamá, de 80 años; además de que la actriz fue motivada por la protagonista de la telenovela “Juana La Virgen”, Daniela Alvarado, quien también se sometió a la colocación de la manga gástrica.

