La ex Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco, reveló en un live por Instagram un duro momento que vivió mientras acompañaba a su hijo Máximo en su lucha contra un tumor cerebral, que le fue diagnosticado en 2018.

Ante sus más de 500 mil seguidores en la mencionada red social, mientras exhibía la nueva colección de relojes de su marca, la animadora dijo que “tengo los huesos muy pequeños, yo tengo un huesito de muñeca, soy muy flaca de huesos, pero así es la vida”.

"Me quebré la dos patas"

En esa dinámica, Bolocco además contó que, justamente, sufrió algunas fracturas en sus huesos cuando estaba junto a Máximo en su tratamiento médico en Estados Unidos.

“No me había quebrado nunca hasta justo cuando me fui a Estados Unidos a tratar a Máximo. En medio de toda esa cosa, me torcí la pata y me la quebré, la pata izquierda. Y después de vuelta, llegando a Chile, pensando ‘qué rico que había terminado el tratamiento’, me quebré la pata derecha”, expresó la diva.

“Así que en menos de dos años me quebré las dos patas, nunca me había quebrado un hueso antes; nunca, nunca”, añadió.

Finalmente, Cecilia terminó su intervención en el live reflexionando sobre cómo se puede afrontar la vida cuando uno se encuentra con diferentes adversidades.

“Pero bueno, es lo que a uno le toca, uno dice que ya no me va a pasar nada, qué más, con todo lo que me ha pasado. Pues no, les tengo noticias, siempre puede pasar algo más. Así es que uno se tiene que puro dedicar a dar las gracias todos los días a Dios”, señaló.

“Uno tiene que sonreír, aunque lo esté pasando mal, porque si uno sonríe es más fácil sobrellevar las pruebas duras de la vida”, concluyó Bolocco.

