El espectáculo chileno está viviendo actualmente todo un "baby boom", puesto que varias famosas están esperando bebés, concebidos en plena pandemia.

Ejemplo de ello es Juanita Ringeling y también la exchica reality y participante de programas juveniles, Kathy Contreras. Esta última ya reveló que su guagua será niña, a la cual bautizará como Selva.

Contreras ha utilizado sus redes sociales para documentar todo el proceso gestacional, el cual está próximo a concluir en las días venideros.

De hecho, ya publicó cómo sera su parto, el cual anticipa que será alejado de la convencionalidad de los recintos de salud como clínicas u hospitales.

El parto de Kathy Contreras

De acuerdo a sus palabras, el proceso de dar a luz será "respetado y humanizado", acompañada de un equipo de matronas que la han estado acompañando desde sus primeras semanas de embarazo.

En Instagram subió una foto con ellas y en el pie de foto entregó mayores antecedentes del procedimiento próximo a realizarse.

"¿Cómo será el parto? Esta última pregunta al principio del embarazo me dio muchas vueltas en mi cabeza, pero siempre volviendo a la confianza llega quien te puede guiar, y en mi caso, @gurudevta__khalsa (hermosa mujer sabiduría) me guió hacia lo que era elegir un parto respetado y humanizado, me dio datos de equipos médicos, matronas y todo lo que fuera en esa línea", partió escribiendo Kathy.

La exchica reality reconoció que esta fue una decisión que tomó con su pareja, "como desde el tercer mes aprox. en este viaje de gestación, luego Andrea (su matrona de cabecera) me fue recomendando con quien ella trabajaba @doulamujermedicina.chile (Doula) y @matrona_activista_feminista (sabiduría de mujeres) y hoy formamos este lindo equipo para esperar a Selva".

Reveló que junto a su equipo, desde el martes 11 de mayo, "dimos inicio a la etapa de posibilidad de nacimiento de mi hija con tremendo taller para introducirnos con todo a lo que pudiese ser. Es un gran misterio cómo puede ocurrir, pero confiamos y estamos siendo guiados por estas tres guardianas del amor y respeto de lo que es dar vida".

Sus fans le desearon lo mejor en estos días que se vienen, puesto que en cualquier momento Selva nacerá y complementará la familia que ella formó junto al fotógrafo, Erich Muñoz.

