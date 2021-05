A comienzos de este 2021, en enero, la modelo y exchica reality, Ingrid Aceitón, anunció a través de redes sociales que perdió su embarazo a los siete meses, causando una profunda depresión y pesar tanto en ella como en su pareja, el imitador Ignacio Jelvez.

A propósito del día de la madre, la joven subió un video a su cuenta de Instagram un desgarrador video, en el cual contó parte de su experiencia en el fallido proceso gestacional.

"He tratado de hacer el video muchas veces, sin llorar (?) quiero felicitar a las mamás, a quienes somos mamás, pero que lamentablemente las circunstancia de la vida no nos permitieron disfrutar a nuestros hijos", inició diciendo en el registro.

"El dolor es enorme e infinito"

"Yo perdí a mi bebé a los siete meses. Es un dolor horrible, pero más que eso, esto es para quizás una mamá con su angelito en el cielo que nadie la ha saludado, porque he escuchado que a la gente le da miedo saludar y no es así, porque nosotras también somos madres, fuimos madres", continuó diciendo.

Ingrid se puso en el lugar de otras mujeres que también han sufrido pérdidas, y señaló que "todas nosotras desde el momento en que sabemos que vamos a ser mamá, nos empezamos a cuidar, para que nuestro bebé nazca sanito y de repente te lo arrebatan y no puedes disfrutarlo".

"No porque se haya ido uno va a dejar de ser mamá o porque no lo tengamos físicamente. No hay solución para todo esto, el dolor es enorme e infinito, lo vamos a llevar hasta la muerte", remató.

Al pie de la publicación, Aceitón escribió que sintió "la necesidad de hacer el video", y reiteró que trató muchas veces de grabarlo e intentó no llorar, pero "me fue imposible, lo siento".

El registro consiguió más de 20 mil likes y mil comentarios, de todos sus seguidores quienes le enviaron los mejores deseos y pensamientos para su presente y futuro.

Mira el video completo de Ingrid Aceitón

Todo sobre Famosos chilenos