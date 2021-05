Gran revuelo ha causado la reunión de Jennifer Lopez y Ben Affleck. La prensa, fanáticos y actores han expresado su alegría ante el posible reencuentro amoroso.

El actor Matt Damon, que es amigo del protagonista de algunas películas de "Batman", entregó algunas impresiones sobre la supuesta reconciliación de la pareja.

"No hay suficiente licor en el mundo para que me hagas decir algo sobre eso", dijo el actor en un programa estadounidense.

Sin embargo, confesó estar a favor con la noticia del momento: “Espero que sea verdad. Los amo a los dos, eso sería increíble".

En medio de semanas de rumores que aseguraban que Jennifer Lopez y Ben Affleck habían vuelto a una relación, después de 17 años de haber terminado, finalmente se confirmó que ambas celebridades pasaron un fin de semana juntos en Montana, Estados Unidos.

La pareja, conocida como "Bennifer", voló en un jet privado para disfrutar de lo que medios europeos y estadounidenses han llamado una “escapada romántica” a una estación de esquí de lujo, según refirió Daily Mail.

Los dos actores compartieron la velada en medio de las montañas heladas, en un chalet propiedad del intérprete de “Batman”, quien hasta hace poco había mantenido junto a la cantante una relación muy amistosa y cordial desde su separación.

Fuentes cercanas a People en Español confirmaron que la exnovia de Alex Rodríguez y la expareja de la cubana Ana de Armas disfrutaron de varios días juntos. Ambos fueron fotografiados dentro de un auto, a las afueras de Big Sky, un resort de lujo ubicado en un poblado con ese nombre.

Ben Affleck and J Lo are spotted together again as he whisks her off for romantic getaway in Montana 17 years after split https://t.co/RV1EggdRaY pic.twitter.com/4XPHMgVCCW