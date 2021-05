La conductora de televisión y locutora radial, Angélica Castro, está de cumpleaños este 11 de mayo. La esposa del actor Cristián de la Fuente celebra sus 49 "vueltas al Sol".

Han sido muchos los saludos que le han dejado a la chilena en redes sociales, incluyendo uno de su hija, Laura de la Fuente, que conmovió a sus seguidores.

Esto porque la única hija del clan de la Fuente-Castro, posteó en su Instagram una galería de momentos junto a su madre en distintas etapas de su vida.

"¡Feliz cumpleaños a mi mejor amiga!"

Al pie de la galería que subió a Instagram, Laura de la Fuente comenzó escribiendo: "¡Feliz cumpleaños a mi mejor amiga! La mejor mamá del mundo mundial".

"Muchas gracias por tu amor y apoyo incondicional y por nunca fallar en hacerme reír. Me encantan todas las instancias que creas para que podamos estar juntas, y no sé cómo, pero siempre logras saber cómo me estoy sintiendo y me ayudas con eso. Te amo, mamá", terminó señalando, consiguiendo miles de likes y cientos de comentarios.

"Felicidades a la suegra", "qué lindo todo", "me encantó", "te pasaste", fueron algunos de los mensajes que la joven recibió en la publicación. Incluso, recibió una larga respuesta de su madre, Angélica Castro.

"Te amoooooo y adoro hasta el Milky Way!!! Infinitas gracias por convertirme en la mujer más feliz y orgullosa del mundo", partió diciendo.

"Te admiro y respeto, eres un ser de luz mágico!! Gracias por enseñarme tanto y siempre saber escuchar y estar para mí!!! Eres la mejor de las mejores!! Nací el día que te conocí!!!", remató Angélica, demostrando públicamente la gran complicidad que poseen.

