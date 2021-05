Nikki y Dan Phillippi son uno de los youtubers más exitosos de internet. A través de la plataforma de videos, el matrimonio comparte gran parte de su día a día a sus más de 1.200.000 suscriptores.

La pareja comparte con sus seguidores también importantes decisiones que han tomado, como cuando hicieron público que iniciaron un proceso de adopción en Tailandia.

Cuando lo comunicaron, se ganaron solo elogios de su audiencia, quienes aplaudieron el noble gesto que tendrían con un niño sin familia. Sin embargo, no contaban que el país asiático les impuso una norma que los hizo desistir de la idea de la adopción.

Desistieron de adoptar

Según recoge el medio inglés The Mirror, desde la institución que les daría en adopción al menor de edad, les señalaron que "después de recoger a su hijo, ya es su hijo, pero no se le permite hablar de ellos ni compartir imágenes, fotos, videos, nada sobre ellos en internet durante un año".

Una normativa que generó rechazo en el matrimonio, quienes habrían quedado "impactados" con esa regla. "¿Qué vamos a hacer? ¿Tal vez podríamos lidiar con eso durante un año?", se preguntaron.

Nikki y Dan Philippi

De acuerdo al medio, la pareja propuso a la entidad que podían grabarse con el niño tapándole la cara y usando un hashtag especial, pero la idea no llegó a buen puerto.

Por ello, decidieron desistir de adoptar a un pequeño tailandés, puesto que les limitaría grabar sus videos diarios. Asimismo, Nikki encontró injusto que tenga que esperar un año para que el bebé pueda "ser suyo".

Nikki Phillippi

La pareja quiso iniciar un proceso similar en Corea del Sur, pero les impusieron la misma normativa como condición, debido a la gran presencia pública que tienen en redes sociales. Se desconoce si emprenderán el proceso allí, o en otro país del mundo que no les exija limitar las apariciones del menor de edad en sus plataformas virtuales.

La otra polémica: "durmieron" a su perro

Hace pocas semanas la pareja se vio envuelta en otra polémica, puesto que decidieron "dormir" a su perro Bowser, un bull terrier de 9 años.

Nikki, junto a su esposo, explicaron en un video que subieron a su cuenta de YouTube, que quisieron "tomar esa decisión" con una gran tristeza debido a que el can mordió a su pequeño hijo Logan. El video despertó la furia de los suscriptores, quienes en masa decidieron "cancelar" a los influencers.

Nikki y Dan Phillippi junto al perro que "durmieron"

"Algunos perros no pueden vivir con niños, eso no significa que no puedan vivir" escribió un usuario, mientras que otra persona agregó: "¡Qué vergüenza! Había otras opciones".

A causa de las críticas, ambos pusieron en privadas sus cuentas personales y cerraron la sección de comentarios.

