Desde que anunció que estuvo durante unas semanas en rehabilitación por su salud mental, la influencer y cantante chilena, Karen Bejarano, ha estado de forma activa conectada a su cuenta de Instagram.

Allí comparte su día a día y fotos que encantan a sus fans. Este lunes, sin embargo, la exchica Mekano compartió una desagradable situación con sus seguidores.

Esto porque Bejarano "denunció" que una usuaria de la mencionada red social la ha estado acosando con mensajes sexuales e, incluso, fotos explícitas del mismo tipo de contenido.

Mediante las historias de la plataforma, Karen tomó un pantallazo de los chats que le han estado mandando y sobre esta imagen escribió: "Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está enviando audios asquerosos y que me enviaron una foto que por razones obvias no la puedo mostrar porque es muy fuerte. Gracias".

La persona que estaría tras la cuenta no solo se dedicaría a eso, sino que la misma cantante indicó que trabajaría en el ámbito de la salud, específicamente como tecnóloga médica.

Revisa la denuncia de Karen

El díficil momento que vivió

Hace poco menos de un mes, Bejarano confesó que estuvo desaparecida de redes sociales producto de un difícil momento personal.

"Estuve más de un mes internada en salud mental y no entraré en detalles porque la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún, porque es muy fuerte, muy reciente y no lo he procesado por completo", es parte de lo que se puede leer en la publicación que compartió en Instagram.

"Mi familia ha sido mi gran red de apoyo entendiendo todo lo que estoy atravesando y los amo con todo mi corazón. En este tiempo aprendí que mis amigos son contados con la mano y han estado incondicionalmente conmigo. Jamás dejaron de llamar, de darme su apoyo y entregarme todo su amor aun cuando ni yo me lo estaba dando", aseguró.

"Tuve que estar internada para entender que la única persona que puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo", remató, logrando miles de comentarios deseándole lo mejor para el futuro.

La confesión de Karen

