Pamela Díaz parece haber eliminado para siempre de su vida el recuerdo de una de sus exparejas, el abogado Rodrigo Wainraight. Esto porque "La Fiera" acudió a una nueva sesión para borrarse el tatuaje que hace años atrás se hizo en honor a él en su antebrazo.

En específico, el tatuaje contenía la letra P y la W, con una caligrafía cursiva, el cual comenzó a remover de su cuerpo desde el año 2019.

Tras interrumpir dicho procedimiento, "La Fiera" retomó el tratamiento en marzo de este 2021, y este lunes 10 de mayo tuvo su segunda sesión para la remoción del tatuaje.

En los registros que la misma Pamela subió a su cuenta de Instagram, se puede ver como el láser impactó contra su antebrazo, borrando gran parte de la tinta que aún se mantenía en la piel.

La historia del tatuaje

En 2019, en un programa de CHV, Pamela Díaz confesó que cuando estuvo en pareja con Rodrigo Wainraight, ambos estaban tan enamorados que decidieron tatuarse las iniciales del otro en la piel de cada uno.

"Un tiempo nos dio con que nos íbamos a casar. Típico que uno quiere tener hijos, tener perros, vivir en el sur... Uno dice tantas cosas cuando está enamorada. Y ahí siempre hablábamos de matrimonio y peleábamos", comenzó revelando.

Pamela Díaz con Rodrigo Wainraight

"Un día me dijo que en algún momento podíamos hacernos un tatuaje. Dije ‘ya, hagámoslo’, pensando en que no era para el futuro. Creé esto y dije ‘yo me lo estoy haciendo, vamos'", confesando que él al término de su relación no se lo borró, sino que se tatuó "un parrón encima".

