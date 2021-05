Un impactante relato compartieron Maura Rivera y Mark González sobre el paro cardíaco que sufrió el futbolista hace un par de semanas. La pareja fue la invitada en “De tú a tú” de Canal 13.

Primero fue el turno del futbolista, quien contó que el dolor lo sintió durante todo el día, por lo que decidió acostarse para aliviarlo un poco. Sin embargo, en plena noche debió recurrir por atención médica.

“Debo dejar a los niños al colegio”

Cuando llegó a la clínica, a González le dieron la noticia sobre un posible ataque cardíaco, por lo que él respondió: “Me estás hueveando, si tengo que ir a dejar a los niños al colegio".

A pesar de aquella noticia, el doctor no quiso apresurarse ante el diagnóstico y le comentó al exfutbolista que podría ser un dolor estomacal.

Debido a ello, Maura Rivera se fue a dormir tranquila: “Como me dijo que, al parecer, era algo de la guata, me quedé dormida. Me despierto y no veo a Mark", dijo.

La angustia de Maura

"Lo primero que veo (en un mensaje) es 'me van a trasladar, parece que es el corazón'. Fue una angustia tan fuerte, que me empezó a doler el cuerpo", confesó Rivera.

González le relataba a su esposa que la situación podría terminar en “muerte súbita. Me decía eso cuando yo estaba haciendo dormir a los niños. No podía salir a verlo. No podía dejar a los niños solos".

"Esta es la primera vez que me pasa que siento que podía haberlo perdido", reveló Maura Rivera.

