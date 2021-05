La conductora chilena de televisión y ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, sorprendió a sus más de 500 mil seguidores en Instagram al hacer una transmisión en vivo completamente al natural.

La diva chilena no tuvo reparos en mostrar incluso su pelo sin teñir, despeinado y con raíces crecidas, que muestran su verdadero color de cabello.

En un improvisado streaming en la mencionada plataforma, Bolocco abrió la emisión señalándole a sus fans que se encontraba "completamente chascona, este es mi pelo natural, sin peinarme, me lavé el pelo y salí a hacer la transmisión de radio", mientras se tocaba su rubia cabellera.

"Salí corriendo, ahí tengo un poquito de raíz, me voy a tener que hacer ahí un arreglín, pero bueno, este es mi pelo natural", señaló la chilena, siendo aplaudida por sus leales seguidoras.

"Hermosa", "te ves regia", "qué lindo se te ve tu pelo", "me encantó como te ves", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en el video.

La "mala noticia" a sus fans

En la misma transmisión en vivo, Bolocco señaló a sus fans que les tenía "una buena y una mala noticia" relacionada con su marca de perfume, haciendo la salvedad que en realidad es una "buena pero mala noticia".

"Se agotó todo. Todo se agotó. Todo. Fíjense que los perfumes me dijeron que no va más el comercial, lo sacaron del aire y que también lo sacaron de Internet porque ya no está disponible", señaló la diseñadora de modas, indicando que por ahora, solo en algunos locales quedan unidades disponibles de su esencia.

De inmediato, para subirle el ánimo a sus seguidores, Cecilia comunicó que la multitienda que distribuye de forma exclusiva su perfume "encargó más y que vienen en avión por Europa. En cuanto lleguen van a poner el comercial de vuelta y van a subirlo a Internet", proyectando que eso podría pasar a fines de mayo.

Asimismo, aseguró que su primera fragancia marcó un récord de ventas nunca antes visto en Chile. "En la historia de la perfumería de Chile nunca se había vendido tanto, así que gracias", añadió.

