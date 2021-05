La actriz argentina radicada en Chile Yamila Reyna reconoció que en varias oportunidades, a algunas de sus parejas le ha sido infiel. La confesión se dio en un programa de Instagram, donde ella misma contó algunas anécdotas de su vida.

Ella misma "se echó al agua", como se dice popularmente, al poner sobre la mesa la pregunta, "¿Quién alguna vez no ha sido infiel?", reconociendo a renglón seguido que ella sí, pero entregando una curiosa justificación.

"Lo asimilé como que era normal"

"Yo sí lo he sido, pero porque yo me crié con un padre músico, pero era muy caradura porque me decía, 'yo engañé a tu madre de la cintura para abajo, nunca con el corazón' y yo lo asimilé como que era normal", comentó de entrada.

Su padre era "Sebastián", uno de los más exitosos cantantes y compositores de cuarteto del país trasandino, al cual incluso lo apodaban como "El monstruo cordobés".

Cuando salía a grabar sus videoclips, su esposa y madre de Yamila al comienzo lo acompañaba porque realizaba labores técnicas, pero luego dejó de hacerlo, ya que él le comentó que no era necesario, porque tenían a un equipo completo para dicho trabajo. Pero lo que en realidad hacía era darse "piquitos" con las modelos que participaban en las piezas audiovisuales.

Por eso, dice que su infidelidad es una conducta "heredada", que incluso copió su hermano. "(Él) era muy infiel y yo pensé que era algo muy natural en mí, por lo mismo engañé a todas las parejas con las que estuve, hasta que un día uno me la devolvió y ahí dejé de hacerlo".

Eso sí, no está arrepentida de nada, ya que fue enfática en declarar que en el tiempo que fue infiel, "la pasó bien".

Recordemos que ahora, Yamila Reyna se encuentra felizmente de novia con el futbolista, Diego "Mono" Sánchez, con quien ha expresado el deseo de casarse tan pronto sea posible.

