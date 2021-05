La cantante y actriz chileno-canadiense, Vesta Lugg, preocupó a sus fans tras comentarles vía redes sociales que fue asaltada en Buenos Aires, Argentina, perdiendo su celular tras el atraco.

Lugg se encuentra viviendo en el país trasandino junto a su pareja, el futbolista Pablo Galdames, quien actualmente se encuentra jugando para el equipo Vélez Sarsfield.

A través de Instagram, la cantante urbana le contó a su millón de seguidores que su desaparición en redes sociales se debía a que "hace un par de semanas me asaltaron en Buenos Aires y me robaron el teléfono".

Continuó señalando que actualmente puede conectarse "del iPad y del teléfono de Pablo, que ha sido un angelito de Dios y ha compartido conmigo todos sus dispositivos para poder de vez en cuando usar Instagram".

"Ha sido una liberación"

Sobre sus sensaciones tras vivir esta traumática experiencia, Vesta afortunadamente reveló que salvó ilesa. "Me lo estoy intentando tomar a la liviana, porque estoy bien. Estoy sana. No me pasó nada grave", añadió.

La actriz confesó que esto le ha servido para soltar el teléfono, y dejar de ser tan dependiente del aparato. "Ha sido muy loco, porque ahora que no tengo teléfono, me estoy dando cuenta de la cantidad de tiempo que lo uso en forma innecesaria", reconoció.

"Me doy cuenta también de que todo el resto también está en el teléfono. Es parte de la evolución y de cómo nos comunicamos. Yo lo entiendo. No estoy haciendo ninguna crítica. Ha sido una liberación", remató.

Todo sobre Famosos chilenos