Katty Kowaleczko abordó la violencia intrafamiliar que sufrió cuando se casó a los 17 años y la acción que tomó su padre para encarar a su exmarido.

La actriz se casó cuando era menor de edad para escapar de la relación con su padre. Tras su matrimonio se fue a vivir al norte con su ahora exmarido.

“Me celaba mucho”

No obstante, su pareja cambió radicalmente cuando decidieron vivir juntos. “Llegué a una casa donde me celaba mucho. No podía salir. Si me llamaba y yo no estaba, se enojaba. Y empezó así la violencia, primero verbal y luego física" comentó en entrevista con “De tú a tú” de Canal 13.

Incluso, en medio de una discusión, el sujeto incurrió en violencia física. Kowaleczko señaló que nunca se lo esperó: “En mi casa, mis papás tenían un carácter fuerte, pero nunca se llegó a eso. Me descolocó. Más que dolor, quedé en shock”, recordó.

Puñetazos y patadas

Mientras corría el tiempo, los golpes de puños y patadas eran cada día más violentos. Además, confesó que su expareja la comenzó a aislar del mundo: “Cada vez estaba más sola”, dijo.

No aguantó más y decidió contarle a su madre. Ella la apoyó, sin antes advertirle que ese hombre “estaba completamente enfermo. No es normal. Lo que estás viviendo no es normal”, le aconsejó su mamá a la actriz.

“Si te veo con mi hija, te mato”

Lo más duro fue comentarle aquel episodio a su padre, quien tomó una drástica medida para alejar al hombre de su hija.

“Terminé de contarle, él militar y con su arma inscrita, al instante se levantó, fue al dormitorio y volvió con el arma en la mano: ‘te doy tres segundos para que desaparezcas de acá. Si te veo de nuevo cerca de mi hija, yo te mato’”, relató la actriz que participó en “Verdades Ocultas”.

Luego de aquello, Katty Kowaleczko ingresó a terapia y anuló su matrimonio. “A las mujeres golpeadas nos da mucha vergüenza reconocer que somos golpeadas. Por eso a veces callamos. A mí se me solucionó la mitad del problema hablándole a mi mamá y contándole”, finalizó.

