Este miércoles 5 de mayo quedará marcado como el día en que Gala Caldirola y Mauricio "Huaso" Isla, una de las parejas más queridas del espectáculo chileno, anunciaron su quiebre matrimonial.

Una noticia de la cual, se especulaba hace meses, y la cual Caldirola se encargó de aclarar a través de un largo post en sus cuentas de redes sociales.

Allí anunció que "con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos".

La española fue clara en enfatizar que no existen "motivos de pelea ni rencor entre nosotros", descartando que actualmente exista una mala relación entre ellos.

"Ya no creo en el amor"

La noticia caló hondo entre los fans de la pareja, quienes se volcaron en redes sociales a expresar su lamento por el fin de una de las relaciones más icónicas de uno de los cracks "La Roja".

"Ya no creo en el amor", "no puede ser", "hoy una parte de mí murió", "no lo puedo creer", "se veía venir", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales por parte de los internautas.

Ambos iniciaron su relación en 2016, y se casaron a comienzos del 2020. Fruto de este matrimonio nació la pequeña Luz Elif.

Revisa las reacciones de los usuarios

El huaso y la Gala terminaron. Yo se que aquí se insertan un montón de chistes y memes y bla. Pero es súper triste que eso pase, cuando se quiebra el proyecto de familia duele todo. — MamáGamer!🎮 (@DepereiraV) May 5, 2021

Murió la flor entre el huaso y la Gala, a él lo encuentro muy buen tipo... — Camila Elena 🌑☁️🥀🐈 (@purralhelen) May 5, 2021

Hace ene que la Gala estaba chata del Huaso y se notaba djjd — 👁🕳👁 (@comepapasfritas) May 5, 2021

Se acabó el cubrecama con la cara de gala y el huaso:( — Vαℓє ❄ (@monvalita) May 5, 2021

Ven chicos que no todo es como parece. Gala y El huaso isla mostraban un matrimonio de ensueño y millón de amor en redes sociales. No duraron ni 2 años casados. — luz (@magicplacesss) May 5, 2021

Se acabó el amor entre el Huaso y Gala. — Dex 💯 (@ManuUrrutia) May 5, 2021

tendría que estar prestando atención a la clase no preguntándome por que la gala y el huaso isla terminaron — ִֶָ (@seokjart) May 5, 2021

El Huaso Isla y la Gala terminaron, ahora sí que ya no quedan motivos para ser felices, cómo quieren que no lo quememos todo — Martín Baeza (@martinbaezar) May 5, 2021

