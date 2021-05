El actor Will Smith sorprendió en las redes sociales hace algunos días, tras subir unas fotos donde se puede apreciar que durante el último tiempo ha ganado varios kilos de más.

Si bien reconoció que está en "su peor momento", lo cierto es que su subida de peso será solo pasajera, puesto que no pretende quedarse con dicha figura.

Cambio de figura

El protagonista de "Soy Leyenda", iniciará un interesante proyecto audiovisual junto a YouTube, en donde subirá una serie de videos donde los fanáticos del actor podrán apreciar su baja de peso.

"¡¡¡¡Me pondré en la MEJOR FORMA DE MI VIDA!!!!! Trabajo en equipo con @YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!", escribió bajo una foto que publicó en Instagram, la cual muchos comenzaron a imitar.

Tanto así, que incluso se convirtió en un "challenge" dentro de la red social, en donde muchos internautas postearon sus fotos así bajo el hasthag #BigWillieChallenge.

"El par de guatones" se suman al challenge

Quienes se unieron al desafío fueron los locutores de Radio Carolina, Osvaldo Solorza y Víctor Aranda, "El par de guatones", como son conocidos por los fans del programa "Pegao en el taco", los que publicaron en su perfil de Instagram una foto solo con ropa interior, luciendo todo su cuerpo al natural, tal cual como el actor.

Las fotos de Victor Aranda, Will Smith y Osvaldo Solorza

Para sorpresa de ellos, Will Smith en su propio perfil con más de 50 millones de seguidores, compartió la foto en una galería donde aparecen más usuarios de todo el mundo.

Un reconocimiento que no esperaban. Solorza reaccionó publicando la imagen que puso Will Smith en su perfil, escribiendo: "Todos somos Will Smith. Saludos desde Chile. ¡Gracias!", recibiendo las felicitaciones de sus seguidores.

En tanto, Víctor Aranda hizo lo mismo que su colega, escribiendo en el pie de la fotografía: "El mensaje de nuestro 'ahora' amigo @willsmith es claro: 'Estamos en nuestra peor forma y debemos aceptarnos y querernos'. Gracias Will y tendré un asado para ti en Chile".

Revisa los post

La galería de Will Smith donde aparecen los chilenos

