No cabe dudas que la cantante británica Adele se encuentra pasando uno de sus mejores momentos. La intérprete de "Someone like you", se deja ver plena y feliz en sus redes sociales pese a su reciente divorcio.

Y este 5 de mayo, la artista está celebrando sus 33 años, y para conmemorarlo volvió a las redes, y lo hizo publicando una galería de fotos inéditas de ella, donde se luce al natural.

En la primera imagen, que está en tonalidades blanco y negro, se le puede ver a ella sonriendo en primer plano; en la segunda aparece sumergida en un paradisíaco mar, y en la tercera se le aprecia mientras bailaba con un largo vestido, luciendo su estilizada figura.

Al pie de dicha galería escribió "Thirty Free" (treinta y libre), frase que suena muy similar a "Thirty Three", que es como se dice treinta y tres en inglés.

En poco menos de una hora, la inglesa consiguió más de tres millones de "me gusta", y miles de comentarios de sus leales fanáticos que le desearon lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

La dieta de Adele

La británica se encuentra totalmente diferente a como empezó su carrera, puesto que bajó una gran cantidad de kilos durante los últimos meses.

Ella misma bromeó en octubre de 2020 en una visita que hizo al programa estadounidense, "Saturday Night Live", que ahora se veía "muy diferente desde la última vez que me vieron. Debido a todas las restricciones de COVID y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí", sentenció.

Para lograr dicho cambio físico, Adele siguió la dieta "Sirtfood", un método que implica el consumo de hasta 1.000 calorías e incluye la ingesta de alimentos poco calóricos, tales como frutas, chocolate amargo, alimentos antiinflamatorios, entre otros.

