La hija de los famosos chilenos Cristián de la Fuente y Angélica Castro, Laura, compartió en redes sociales que por estos días vivió una de sus primeras "experiencias maternales".

Esto porque la adolescente hizo público que, por poco más de una semana, se hizo cargo de una cría de una cabra, de la cual su madre animal no quiso hacerse cargo.

"Experiencia maternal"

Tanto fue el cariño que desarrolló por el animal que hasta la bautizó como "Bella", y le dejó un tierno escrito al pie de una galería de fotos que conmovió a todos sus seguidores de Instagram.

"Nunca pensé que en tan solo ocho días podría aprender tanto... aprender a amar como una madre, amar esas levantadas tempranito a dar leche y llevar al 'baño' todos los días, amar esos saltos y esos tiempos de 'regaloneo'", señaló de entrada la joven.

Continuó indicano que gracias a esta experiencia pudo "entender ese amor incondicional y esa tranquilidad que me daba cada mirada y salto 'mágico', y el saber que ella me necesitaba a mí al igual como yo, sin saberlo, la necesitaba a ella. La motivación y alegría que se desarrolla en muchos días, me las regaló en muy poco".

"Como se dice por ahí 'lo bueno dura poco', y tal vez fue poco el tiempo que tuve junto a ella, ya que la tuve que dejar partir, pero todos esos momentos y aprendizajes serán eternos. Me da tranquilidad saber que está en un buen lugar, donde tiene que estar y tranquila. Hasta la próxima Bella! Te amo infinito", cerró, logrando decenas de comentarios y 'likes' en su foto.

"Hermosa experiencia", "mejor contado imposible", "podrás ser una gran madre", fueron algunos de las mensajes que le hicieron llegar a la menor de edad.

Revisa la publicación:

Todo sobre Famosos chilenos