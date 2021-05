La candidata a constituyente y modelo chilena, Adriana Barrientos, es una activa usuaria de las redes sociales, desde donde comparte a menudo historias y fotos luciendo su figura.

Muchos de sus fanáticos y fanáticas le dejan tiernos comentarios en sus publicaciones, pero también hay otros que le escriben desubicados mensajes.

Así lo hizo saber a través de varias historias de Instagram la modelo chilena, "funando" y exponiendo a un usuario con todos sus fans.

"Se pasó este tipo"

La modelo subió unas historias en ropa interior justo después de salir de la ducha, recibiendo como primer comentario del usuario de Instagram una pregunta: si la podía "ir a secar".

Algo que no se tomó bien "La Leona", y le respondió con un emoji de los ojos mirando hacia arriba. Luego siguió su juego, y el hombre directamente le preguntó si podían hablar "por otro lado mejor o por teléfono mañana".

Luego de "funarlo", el hombre se deshizo en disculpas e incluso manifestó que tiene pareja. "Hola ¿Cómo estás? Me hackearon la cuenta. Estoy viendo cómo solucionar el problema, sorry los malos ratos, pero estoy impactado. Estoy casado y mi señora embarazada. No quiero tener problemas con esto", señaló, llevándose las risas de Barrientos.

La candidata a constituyente por la Lista del Apruebo ya ha tenido que lidiar en otras ocasiones con comentarios de esta índole.

Hace un tiempo, un usuario la hostigaba con audios de corte sexual. "Estoy absolutamente superada. Esto ya lo vengo viviendo hace años, pero hoy, hoy día esto se pasó. Tengo mucho miedo", fue lo que dijo en dicha ocasión.

