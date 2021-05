Han sido muchas las personas que han mostrado en redes sociales que tienen nuevos talentos, los cuales muchos no conocían.

Una de ellas fue la humorista Paola Troncoso, quien demostró en un programa virtual de Instagram que conduce Luis Jara que no solo es buena para la comedia, sino que también se luce en el canto.

Todo se dio en el espacio buscatalentos que el cantante realiza en su propia cuenta, llamado "Yo Quiero Cantar". Allí, Jara se conecta con personas que quieren hacerse un nombre en la escena musical chilena.

"Eres otra persona cantando"

Paola concursó interpretando la canción "No llores por mí Argentina", demostrando todo su talento, el cual fue aplaudido por Jara al terminar de cantar.

"Tienes una voz hermosa, me regalaste una canción que me fascina (...) eres otra persona cantando, te sales del molde de la comediante y nos haces viajar hacia la emoción pura, me quedé pegado escuchándote", le comentó Lucho.

Además de agradecerle, Troncoso señaló que "al igual que tú, canto con el alma, a lo mejor no tengo técnica para cantar, pero lo hago con sentimiento porque la música es arte igual que actuar, por eso tiene que ser del alma, porque sino no funciona".

La comediante subió el momento a su cuenta personal en Instagram, llevándose solo elogios por parte de sus seguidores y seguidoras que admiraron su voz.

"Hermoso canto", "me encantó", "deberías hacerlo más seguido", "te pasaste", "muy lindo", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes.

Paola Troncoso se luce en el programa humorístico "Mi Barrio", todos los sábados a partir de las 22:15, justo después de Meganoticias Prime.

Revisa la interpretación de Paola Troncoso

