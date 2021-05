Este martes 4 de mayo en "Mucho Gusto", la conductora del espacio, Diana Bolocco, confesó como es su relación actual con su excompañera de trabajo, Tonka Tomicic.

Su confesión se dio luego que durante la emisión del pasado lunes del matinal, José Antonio Neme consultara sin previo aviso a la meteórologa del espacio, Michelle Adam, cómo se comporta en la interna la conductora con raíces croatas.

"No tenemos una relación de amistad"

El periodista contaba que se encontró con un "alto ejecutivo" de la industria, cuando fue interrumpido por Bolocco quien le pido un "entre paréntesis".

"¿Por qué la gente dice que me llevo mal con Tonka? Estoy hasta acá", señaló Diana, mientras con sus manos se apuntaba sobre su cabeza.

Neme aprovechó a raíz de este comentario de hacerle directamente una pregunta. "Diana, ¿Te llevas mal con Tonka?", recibiendo una certera respuesta de la animadora.

"Por supuesto que no, tengo la mejor impresión de ella, la conozco muy poco, sí", puntualizó Diana, añadiendo que actualmente "no tenemos una relación de amistad, no nos escribimos por WhatsApp, pero las veces que nos tocó compartir ha sido una una relación linda".

Diana cerró señalando que cuando fueron colegas en Canal 13, eran "buenas compañeras de trabajo, pero no somos amigas".

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por las pantallas de Mega, justo después de Meganoticias Conecta.

