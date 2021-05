El pasado lunes 26 de abril, las hijas de la abogada Helhue Sukni fueron víctimas de un portonazo en la comuna de Recoleta, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana, en un taller mecánico desde el cual las jóvenes retiraron su vehículo. Una de ellas sufrió lesiones en su mano, además de sufrir el robo de sus lujosas mochilas Louis Vuitton.

Ese mismo día, la abogada le envió un mensaje a los asaltantes, pidiéndoles que "entreguen la mochila Louis Vuitton. Entréguenla, yo no voy a sapear. Las apuntaron con armas de fuego. Está el video con el arma de fuego (sic.)".

"Yo no voy a sapear, a mí no me interesa tener a los hueo.. presos, me interesa que me devuelvan las cosas", remató Sukni, dando a entender que no emprendería acciones legales contra los delincuentes.

"Me voy a tirar con todo"

Sin embargo, en un video que publicó en sus redes sociales durante el pasado fin de semana, fiel a su estilo, anunció que este lunes 3 de mayo finalmente sí presentará junto a su hija una denuncia por el portonazo.

"Les dimos plazo hasta hoy día (domingo) para entregar las especies y como no devolvieron ni una webada, me voy a tirar con todo y empiezo mier... con la querella criminal en contra de los hueo..., total tenemos número de causa", aseguró.

"Muy bien", "eso debiste hacer desde un principio", "así no perderás la relación con tus hijas", "excelente decisión", "así se habla", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en el post de parte de sus seguidores.

Recordemos que la abogada hace un par de días comentó que sus hijas la amenazaron con no hablarle más si llegaba a defender nuevamente a delincuentes, tal como lo ha hecho a lo largo de su carrera profesional.

Revisa el video donde anuncia la querella

Todo sobre Famosos chilenos