El próximo 23 de junio, Britney Spears, la princesa del pop irá a un juzgado en Los Angeles para intentar revocar la tutela que tiene su padre sobre sus bienes desde el 2008.

La cantante no tiene control en la administración de sus finanzas desde hace 13 años.

La tutela consiste en que un juez determina si estás o no en condiciones físicas y/o mentales para encargarte de tus finanzas. Si la resolución es negativa, ordenan a un tutor o tutora para que se haga cargo de ellas.

Ese es el caso de la famosa cantante de los 90, tutelada por su padre Jamie Spears.

En 2019 la cantante fue ingresada nuevamente a un centro psiquiátrico, lo que en primera instancia se vio como una nueva crisis psiquiátrica, pero después, según ella misma contó, se supo que su padre la había ingresado por vía judicial porque salió a comer con su novio sin que su tutor lo supiera.

Desde el año pasado Britney está pidiendo, a través de su abogado, que su padre deje de ser su tutor y el manejo de sus bienes pase a una empresa que las gestione.

“Si el proceso de tutela puede matar la agencia de una mujer que estaba en el mejor momento de su vida y una de las estrellas del pop más poderosas del mundo? Solo imagínense lo que puede hacer con las personas que son menos poderosas y tienen menos voz”, dijo el congresista estadounidense Matt Gaetz en su cuenta de Twitter.

El político se conmovió ante el movimiento #FreeBritney que surgió después del documental “Framing Britney Spears”.

Además, participó en la elaboración de una carta junto a otro parlamentario en donde afirman que las tutelas "son una violación de la Constitución y que le corresponde al Comité examinar si los estadounidenses están atrapados injustamente en tutela".

