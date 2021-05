Fue el pasado jueves cuando la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, anunció el nacimiento de su hija Khala a través de sus redes sociales y día a día ha ido actualizando a sus seguidores sobre su maternidad.

"A las 10:57 pm de este jueves 29 de abril del 2021 con 3.480 kilos, 50 cms. y Apgar 9/9 llega al mundo Khala Simone Yaksic Siches. Cansados, pero inmensamente felices. Nos Conocimos bailando salsa y nuestra hija nace el día de la danza", dijo Siches cuando nació la pequeña.

"Destruida pero feliz"

A pesar de la felicidad que le ha traído su maternidad, Siches también ha compartido el "lado b" de sus primeras horas como madre.

"Modo destruida pero feliz... Vamos x esa lactancia materna. A uno le hablan del parto, pero nada de la vigilia posterior", comentó en las horas posteriores al parto.

Dentro de sus reflexiones como mamá, la presidenta del Colmed compartió con sus más de 142 mil seguidores los cambios de ánimo de Khala, revelando que la bebé se convierte en una "monstruito" por las noches.

"Segunda noche de Khala... cha’bolsa. Pasamos nuevamente de largo. La tranquila niña de día se transforma inesperadamente en la monstruito come leche. Aun no me baja la leche x lo que tengo 4 gotas para ofrecerle a ese apetito insaciable. Esta parte no sale en las peliculas", contó Siches.



View this post on Instagram A post shared by Izkia Siches (@izkias)

"A la casita, ¡Qué felicidad!"

Pero a pesar de que recién se está acostumbrando a su nuevo rol, la doctora al parecer no tuvo mayores complicaciones con su parto y durante el sábado confirmó que recibió el alta desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

"De alta!!! A la casita, que felicidad", escribió la feliz madre junto a una foto de Khala durmiendo.

Todo sobre Izkia Siches