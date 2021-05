La famosa presentadora de televisión, Laura Bozzo, siempre se mantiene muy activa a través de Instagram, donde frecuentemente comparte fotografías de sus actividades diarias, viajes, rutinas de ejercicios y, como siempre, fija posición sobre determinados temas que causan polémica.

En sus más recientes publicaciones, la "señorita Laura", como es reconocida en el mundo del espectáculo, ha compartido una nueva faceta que, hasta ahora, era desconocida por sus más de 500 mil seguidores.

La irreverente presentadora de origen peruano ahora explora sus habilidades de bailarina y forma parte del grupo de participantes del segmento "Las estrellas bailan en Hoy", un reality show transmitido en horario matutino por la televisora mexicana Televisa.

Laura Bozzo al estilo de los años 70

La también abogada, que se hizo famosa con el programa "Laura en América", no deja de sorprender a sus 68 años de edad y ha demostrado sentirse como pez en el agua cuando está parada en una pista de baile.

Desde su llegada al programa, Bozzo además de demostrar sus cualidades para esta disciplina artística, también ha protagonizado varios momentos de tensión con la actriz Lolita Cortés, quien forma parte del jurado del concurso, según reveló el portal Infobae.

Sin embargo, esto no ha afectado su optimismo y sigue de manera disciplinada largos entrenamientos para estar a la altura de la competencia, en la que hace pareja con el actor mexicano, Carlos Bonavides.

"Feliz de estar en @programahoy bailando con mi adorado Carlos Bonavides la pase increíble ahora a ensayar", escribió en la leyenda de una fotografía que compartió en la red social.

En la imagen, Laura Bozzo aparece con un look inspirado en la década de los años 70: un enterizo en tonos fucsia y naranja, con estampado de figuras geométricas y con un cintillo que completa el llamativo atuendo.

El baile con el que debutó en el reality

Parece que todo el esfuerzo de la estrella de televisión ha dado muy buenos resultados, pues sus fanáticos la han aplaudido en esta nueva faceta.

En uno de los videos compartidos por la conductora se puede ver cómo se mueve al ritmo de la canción "La Chica Ye-yé", de la cantante española Concha Velasco.

Los seguidores no tardaron en responder para elogiarla. "Me encantas mujer. Eres valiente y admirable", "Siga así, Laurita éxitos, no hagas caso a palabras necias, cuántas quisiéramos esa energía que tienes", son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo del post.

