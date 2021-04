Una de las parejas más recordadas durante todos los años que se ha emitido "Verdades Ocultas", es la que alguna vez conformaron Rocío (Solange Lackington) y Tomás (Cristián Campos).

Recordemos que los tortolitos se conocieron en la primera temporada de la ficción, emitida en 2017, y en adelante estuvieron por varios ciclos entre terminando y luego reconciliándose.

Sin embargo, luego que el personaje de Lackington fuera obligada a dejar el país durante 25 años, la relación se mantuvo congelada, y todo hace pensar que es difícil que volverán, puesto que Tomás fue uno de los artífices del plan que obligó a la abogada a irse de Chile.

Pero "Verdades Ocultas", ya nos ha demostrado que es como la vida misma; todo puede pasar. En conversación con el medio Fotech.cl, Solange Lackington contó cómo se ha tomado el desafío de interpretar un papel que ya existía, y también, dio algunas luces de lo que podremos ver en la teleserie.

Interpretar a Rocío

Solange señaló que actualmente se siente "feliz de haber tomado este personaje que interpretó tan bien Camila Hirane durante cuatro años, que la gente adora (...) yo recibo esta posta, a este personaje que ya viene gordito, lleno de un colchoncito afectivo del público que está atento a seguir la historia de ese personaje".

"Estoy muy contenta porque siento que la gente lo ha recepcionado muy bien, que se han cumplido las expectativas del público y ver que esta teleserie tiene una cantidad de seguidores gigante, estoy abrumada de felicidad con tanta gente que ve esta historia, que la sigue y participa", complementó.

Sobre la oportunidad de ser Rocío, Lackington aseguró que aceptó porque le pareció "súper atractivo ver cómo sería ella 25 años después".

"Me produjo mucha atracción tomar este personaje, como un bonito trabajo de construcción a partir de algo que ya existe, pero que yo voy a hacer algo totalmente distinto, nunca me plantee que tenía que imitar a Camila, (quien hizo a Rocío durante 3 años), que tengo que ser como ella. No, los personajes tienen una esencia al igual que las personas y no las cambiamos, uno modifica con los años el modus operandis de esa esencia", añadió.

¿Qué viene para "Verdades Ocultas"?

Tras ser consultada por si es posible ver un "remember" entre Rocío y Tomás, la destacada actriz no lo confirmó ni tampoco lo descartó.

"¡Eso tienen que verlo! Pero está muy entretenido... es como el dicho 'donde fuego hubo, cenizas quedan'. Hay una historia entre ellos, un amor bien tortuoso, es una relación de altos y bajos, un poco karmática según yo. Es una relación que está ahí, suspendida", comentó.

Reencuentro entre Tomás y Rocío en "Verdades Ocultas"

Asimismo, adelantó a los fans de la producción que "se viene de todo, hay de todo... hay en ella, sin duda, una necesidad de venganza, pero más que de venganza hay un anhelo de ser feliz, de poder volver a tener de lo que ha estado privada tanto tiempo".

"Verdades Ocultas" se emite de lunes a viernes después de Meganoticias Actualiza, a las 15:30 horas. En YouTube se pueden revivir los episodios emitidos, ver los mejores momentos de cada capítulo y también ver avances de escenas futuras.

