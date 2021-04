La Academia premió una vez más a Anthony Hopkins, el veterano actor de Hollywood que se ha convertido en el ganador más longevo en la historia de los Oscar, al alzarse con la estatuilla de “Mejor Actor”, gracias a su actuación en “The Father”.

La edición número 93 de la premiación se desarrolló en medio de muchas críticas y la más baja audiencia en su historia, pero llenó de satisfacción al grupo de destacados actores que recibieron el mayor reconocimiento a su calidad histriónica.

Y tras haberse ganado su segundo premio Oscar, el británico festejó de una manera especial con su amiga Salma Hayek, conquistando al público que ovaciona su trabajo en la pantalla grande.

Bailando festejó su triunfo Anthony Hopkins

Salma Hayek sorprendió a los seguidores de Anthony Hopkins al postear un video en que se vio junto al consagrado actor en su residencia en Gales, Reino Unido. Ambos protagonizaron un encuentro sumamente divertido que los fans disfrutaron al máximo.

“Celebrando con el rey Anthony Hopkins, su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en “El Padre”, escribió Salma al describir su post.

En el video se puede ver al actor, de 83 años, moviendo sus hombros y brazos al ritmo de la música, y al final aparece la diva mexicana, replicando sus movimientos mientras lo observa y ríe, fundiéndose luego en un fraterno abrazo.

La escena dejó ver no solo la felicidad que embarga al actor, sino algunos espacios de su mansión, con una decoración de estilo mediterránea, mientras los amigos danzaban en medio de la sala.

Anthony Hopkins no estuvo presente en Los Ángeles para recibir su premio, y así lo reveló un día después de la ceremonia. Y dada la diferencia de horario entre los dos países, el actor prefirió ir a dormir, pues además no pensó que ganaría, citó el diario Milenio.

Según Infobae, la inesperada noticia llegó a través de su agente. “Tony estaba en Gales, donde creció, y a las cuatro de la mañana estaba durmiendo, cuando lo desperté para darle la noticia”.

El carismático actor dio su agradecimiento a la Academia, en un breve video que grabó en medio de la grandeza de un paisaje natural lleno de verdor. “Gracias a la Academia de Artes y Ciencias, Florian Zeller, UTA, Jeremy Barber, Christine Crais, Mitch Smekinson, Juan Miguel Arias, Tara Arroyave, mi esposa Stella y familia”, escribió el actor al pie de la leyenda.

Sus palabras recordaron al ya fallecido “Pantera Negra”. “Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto. De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”, expresó.

