Hace unos días la influencer chilena Catalina Vallejos, comunicó a sus seguidores que se fue de Chile rumbo a Colombia a disfrutar de unos días de vacaciones, para luego llegar a Perú, país en donde residirá durante las próximas semanas.

La modelo, que emprendió vuelo hace pocos días no podrá volver hasta junio, puesto que las fronteras locales están cerradas hasta fines de mayo. De hecho, pudo salir del país luego de llenar una solicitud de viaje por fuerza mayor, según comunicó a sus seguidores hace algunos días.

Un viaje que la tiene en el ojo del huracán, puesto que muchos encontraron destemplada su decisión, sobretodo considerando la alta tasa de contagios que se mantiene en Chile. Sus fans le hicieron llegar las críticas, a las que ella no se había referido directamente, hasta ahora.

Esto porque Catalina, a su cuenta de Instagram, subió un largo comunicado explicando su situación actual.

Las razones del viaje

Vallejos comenzó señalando que "en primer lugar, me parece inaceptable que incluso autoridades del Gobierno de Chile, en puntos de prensa, señalen que 'la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad', dejándome de mentirosa, lo que me parece bastante grave".

Continuó señalando que "al respecto quisiera aclarar que para salir del país tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites entre los cuales estaba acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero, particularmente en Perú. Dicho permiso fue tramitado ante Comisaría virtual y aprobado por el Gobierno de Chile".

Por sus vacaciones en el país caribeño, la influencer comentó que "actualmente, efectivamente me encuentro en Colombia, porque dicho país acepta turistas cumpliendo con ciertos protocolos sanitarios, los cuales cumplí al igual que cientos de personas que se encuentran hoy en este mismo lugar".

"Además de lo anterior, quiero hacer presente que si me fui de Chile, fue para residir en Perú. No volveré a Chile hasta que las políticas sanitarias me permitan regresar a visitar a mi familia y a mis amigos", añadió.

Disculpas por irónica respuesta

Por último, se refirió a la polémica por una respuesta que dio en redes sociales, frente a una seguidora que la cuestionó por estar de viaje en pandemia. En dicha ocasión, Vallejos contestó "la que puede, puede", generando un álgido debate.

"Finalmente, quiero hacerme cargo de la respuesta que le dí a una persona que me increpó por viajar en pandemia, a lo cual yo contesté de forma inadecuada y pido disculpas a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas con mi respuesta", partió contando.

"Si bien no es excusa, sólo quisiera aclarar que esa respuesta surge luego de recibir cientos de insultos y groserías. Soy ser humano y mi reacción natural fue la ironía, sé que no fue correcto y por eso pido disculpas, pero también pido que entiendan mi situación”, remató.

Revisa el comunicado completo:

