Esta semana la mediática abogada, Helhue Sukni, comunicó a través de sus redes sociales que sus hijas Fadwa y Samia fueron víctimas de la delincuencia, puesto que sufrieron un portonazo.

Mediante Instagram, la abogada les advirtió a los delincuentes que "entreguen la mochila Louis Vuitton. Entréguenla, yo no voy a sapear. Las apuntaron con armas de fuego. Está el video con el arma de fuego (sic.)".

"Si me estás escuchando, la ‘Bombona’ te sacó el jockey rojo que tenías y están haciendo las pericias. Llevabas guantes cuando te subiste arriba del Porsche", manifestó en el video que ya ha sido altamente viralizado en redes sociales.

¿Quiénes son las hijas de Helhue Sukni?

Helhue Sukni, abogada conocida por defender imputados en tribunales acusados de delincuencia y tráfico de drogas, tiene tres hijas: Fadwa, Samia y Widad.

Fadwa, quien fue víctima del violento hecho, quiere seguir los pasos de su madre, puesto que se encuentra actualmente estudiando derecho.

Samia, quien también sufrió del robo de sus pertenencias, de acuerdo a su perfil de LinkedIn está en cuarto año de la carrera de pedagogía en educación de párvulos.

Widad, en tanto, ya es toda una profesional, puesto que es psicóloga de la extinta Universidad del Pacífico, y tiene un enfoque sistémico con un diplomado en terapia sistémica y familiar.

Helhue actualmente vive con sus hijas, y constantemente en redes sociales presume del gran amor que tiene por ellas. Por lo anterior, no es de extrañar que seguirá buscando las pertenencias de sus hijas. De hecho, les envió un certero mensaje a los delincuentes en dicho tenor.

"Yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las cosas de mi hija. Devuelvan las mochilas de mis hijas que no me costaron dos chauchas. Yo no voy a sapear, a mí no me interesa tener a los hueones presos, me interesa que me devuelvan las cosas", finalizó.

