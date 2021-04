Las galas del Festival de Viña del Mar se convirtieron en la última década en todo un evento mediático, que combinó lujosos vestuarios y también a la farándula.

En la edición de 2019 se contó con la presencia del protagonista de "Luis Miguel: la serie", el actor Diego Boneta y su novia de entonces, Mayte Rodríguez, quienes protagonizaron una desconocida polémica con los canales organizadores.

Esto lo reveló la conductora de televisión y también actriz, Francisca García-Huidobro, en una de las recientes ediciones de su programa "Cómplices".

La mujer fue enfática y señaló que el actuar de los entonces tortolitos fue una "ordinariez".

Desconocida polémica

La "Dama de hierro de la farándula" rememoró que Boneta y Rodríguez eran rostros de una multitienda que no formaba parte de los auspiciadores de dicha edición del Festival. Por ello, se les pidió expresamente que desfilaran por separado sobre la alfombra roja.

Diego Boneta y Mayte Rodriguez sobre la alfombra roja

Diego Boneta realizó su primera aparición en la "red carpet" y se quedó conversando con un periodista que se encontraba allí, a quién le preguntó por Mayte Rodríguez y la esperó, sabiendo que tenía estrictamente prohibido realizar eso y comenzó a pasearse con ella.

Tras aparecer juntos en la transmisión televisiva, el auspiciador "comenzó a alegar" por lo que salía en pantalla, y la misma Fran tuvo que salir a distanciarlos.

Fran en la alfombra roja con Diego Boneta y Mayte Rodríguez

"Yo no fui a acosar a Diego Boneta, no me interesa, fui simplemente porque había que separarlos a cómo fuera lugar", recordó la conductora de televisión, quien realizó un vano esfuerzo puesto que igual pasaron juntos sobre la alfombra.

Revisa el programa:

Todo sobre Famosos chilenos