Nuevamente las imitaciones se robaron todas las miradas en "Mi Barrio", el nuevo programa de humor de Mega, y en esta oportunidad quienes hicieron reír al público fueron las interpretaciones a los precandidatos presidenciales Pamela Jiles y Joaquín Lavín.

En un sketch la diputada y el alcalde de Las Condes fueron invitados al programa de debates "Contrastes Políticos" el cual puso de manifiesto el gusto por la televisión del edil y el apoyo de la diputada a los retiros del 10%.

Lavín conductor de TV

"Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de 'Contrastes políticos'. Hoy día tenemos un programa, en el fondo, muy bueno, estoy seguro que a ustedes les va a...", dice "Joaquín Levín" (Felipe Parra), hasta que el conductor del programa lo emplaza y le dice "Disculpe, pero usted es el entrevistado".

"Chuta, disculpe, la verdad es que a mí me gusta mucho la tele, igual que a mi nuera, la Cathy. Incluso yo postulé a 'Mekano', pero no me llamaron", dijo Levín.

Jiles "rostro" del 10%

Tras esto fue el turno de presentar a la diputada "Pamela Jil" (María José Quiroz), quien con su ya característica capa y abanicos fucsia ingreso al estudio corriendo de un lado a otro, tal como cuando su contraparte original celebró la aprobación del primer retiro de las AFP.

"Como rostro del retiro del 10%, quiero decir que estoy completamente preparada para combatir a la nefasta clase política", dijo "la abuela" cuando se le preguntó cómo estaba. Tras ser interrumpida por el conductor para que contestara simplemente dijo: "Como rostro del retiro del 10%, quiero decir que estoy muy bien".

Posteriormente inició el "debate político" en el cual se le cuestionó a "Levín" su falta de definición política, mientras que a "Jil" se la acusó de populista.