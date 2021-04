La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, fue vista de regreso en Londres haciendo algunas compras junto a sus dos hijos mayores, el príncipe George, de 7 años, y la princesa Charlotte, de 5. El príncipe Louis, de 3 años, no estaba con ellos.

La esposa del príncipe William aprovechó el último día de las vacaciones de Pascua para enseñarle a sus hijos a presupuestar su dinero antes de que regresaran a la escuela, detalló Elle.

Desde su perfil de Twitter, la dueña de la tienda en la que estuvo la duquesa relató lo sucedido.

“Siempre he sido fan de Kate Middleton... Hoy estaba en una de mis tiendas en Kings Road con George y Charlotte. Lo que el equipo me dijo sobre cómo fue ella con ellos y cómo estaban los niños entre ellos ¡Hace que me agrade aún más!”, escribió.

