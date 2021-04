En 1991 se estrenó la película “Los Locos Addams”, la cual dejó variados personajes que son recordados hasta el día de hoy.

Uno de ellos fue Merlina, la hija de la excéntrica y divertida familia, que fue interpretada por la actriz Christina Ricci, quien tenía tan solo 11 años al momento de la filmación.

Desde ese entonces ya han pasado casi 30 años y, por supuesto, la artista ha crecido y ha continuado con su trayectoria actoral, entre la que se cuentan más de 50 apariciones en el cine y varias otras en la televisión.

Después de Merlina

Además de Merlina, otro de los personajes más recordados que hizo Ricci fue el de Kat Harvey en “Casper”, conocida en Hispanoamérica como “Gasparín”, de 1995, donde dio vida a una adolescente que se ve relacionada con un amistoso fantasma.

Más adelante, la actriz participó en otros filmes como “Pánico y locura en Las Vegas” (1998), “La leyenda del jinete sin cabeza” (1999), “Monster” (2003) y “Meteoro” (2008), entre otras.

Otros trabajos

En la TV, en tanto, ha tenido apariciones especiales en series como “Malcolm in the Middle”, “Ally McBeal”, “Joey”, “Grey’s Anatomy” y “The Good Wife”, mientras que en los últimos años ha asumido roles principales en producciones como “The Lizzie Borden Chronicles” y “Z: The Beginning of Everything”.

También ha actuado en videos musicales de reconocidos artistas como Cher, MC Hammer y Moby, a lo que se suman trabajos como actriz de voz en videojuegos.

Hoy, con 40 años, Ricci todavía conserva un aspecto relativamente juvenil, el cual luce con sus casi 600 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte fotos de su vida privada y de sus proyectos laborales.

Mira cómo luce hoy Christina Ricci

