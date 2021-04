Hace unos días la destacada conductora de televisión, Raquel Argandoña, reveló que quiso dar un giro en su vida y también ahora se dedica al corretaje de propiedades.

"En un rubro que me encanta. Estoy en mi salsa. Es algo totalmente diferente a la televisión, pero es compatible", señaló a LUN la mamá de Kel y Nano Calderón, quien ya vendió su primera casa en menos de un mes de haber entrado a la empresa de su amigo.

Su pasión por las propiedades

Argandoña, gracias a su trabajo en la TV, ha podido invertir las utilidades obtenidas en diferentes tipos de bienes raíces a lo largo de Chile, por lo que este trabajo no le es totalmente ajeno.

"Yo le decía a Marcelo (su corredor de propiedades) que quería vender esta oficina y no pasaban dos días y ya me avisaba que tenía el cliente. Me cobraban comisión y yo pensaba: "Como que se gana bien en esto". Así que cuando Marcelo me dijo que nos asociáramos, le dije al tiro que sí, tiramos líneas y aquí estoy", contó.

Asimismo, reveló que gracias a que tiene una abultada red de "conocidos", durante los primeros días ya la han llamado para poner en venta sus propiedades. De hecho, ya vendió su primera casa.

"Es del sector oriente, pero ya llevaba mostrándose desde antes que se sellara la sociedad, no fue de un día para otro. Yo la mostré, cerré el negocio y el propietario quedó encantado. La venta fue mía, es la suerte de primeriza", sentenció entre risas.

Mercado se está moviendo

La conductora advierte que el mercado inmobiliario está moviendose y con bastante oferta debido a la pandemia y la baja de ingresos que la crisis sanitaria ha generado.

"Hay mucha gente que lamentablemente está achicando su hogar, es una realidad que es preocupante; están pagando dividendos, deudas, y se tienen que ir a un lugar más pequeño. Es cosa de que salgas a dar una vuelta y en los edificios hay cuatro letreros. Se vende y se arrienda", dijo.

De hecho, ella misma tuvo que vender dos de sus oficinas en plena pandemia. "Entre tenerlas desocupadas por meses, preferí venderlas y lo hice en un muy buen momento. Hoy hay mucha oferta, si tienes algun ahorro, creo que es momento de comprar", aconsejó.

Todo sobre Famosos chilenos