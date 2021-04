Rocío Toscano sorprendió a sus seguidores, tras subir una foto que nuevamente evidencia los cambios que tuvo su cuerpo tras convertirse en madre.

Recordemos que justo en el día de los enamorados, el 14 de febrero de 2021, la actriz que participó en "Verdades Ocultas" dio a luz a sus mellizos, a los que bautizó como Alma y Luca.

En su Instagram, Toscano posteó una foto tomada desde el piso, luciendo su trasero vestida con un atuendo completamente blanco.

Junto a la imagen, la joven escribió "buen día, quería presumir esta raja de madre leona jajaja bai (sic.)", sumado a un emoji de una cara tirando un beso.

"Demasiado regia", "devuélvete que te pasaste", "me encantó", "demasiado linda", fueron parte de los más de mil comentarios que recibió en el popular posteo.

Foto de Rocío Toscano en Instagram

Los cambios en su abdomen

A un mes de convertirse en madre, en marzo, Rocío Toscano compartió una fotografía en ropa interior, evidenciando los cambios que tuvo en su cuerpo.

"Un mes y una semana de post parto, y el acné, la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos", comenzó escribiendo al pie de la imagen.

La veinteañera, que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, agregó que "es otro mi cuerpo y me encanta el proceso, sé que toma tiempo volver, pero paciencia tengo de sobra".

"Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff... me siento feliz, cansada pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca", complementó.

