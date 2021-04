Daniela Nicolás causó gran preocupación entre sus seguidores al publicar y confirmar una información sobre su estado de salud.

Hace unos días se había filtrado una foto de la actual “Miss Chile” en la cama de una clínica.

A través de su cuenta de Instagram, y confirmando que se encuentra mejor en casa, Daniela comentó: “Hola a todos. Efectivamente la foto que se ha publicado de mí en la clínica es de hace un par de días”.

Agradeció a sus seguidores

La modelo y actriz agradeció a sus seguidores por su constante preocupación y por todos los buenos deseos: “No ha sido un mes fácil, pero no se preocupen porque todo está bajo control"

Cabe recalcar que Daniela Nicolás reveló en una publicación de Instagram que padece una extraña enfermedad autoinmune. En aquella instancia confesó que estaba insegura de participar en el próximo “Miss Universo”.

En conversación con el medio TiempoX, Daniela confirmó que la enfermedad se agravó debido a un cuadro de estrés que sufrió hace un par de días.

“Yo tengo mi enfermedad y no me importa. Obviamente sé que con mi enfermedad no voy a poder caminar perfecto en una pasarela gigante. Lo tengo claro. Me voy a esforzar el triple y voy a caminar peor que todas, pero la vida es así. No somos perfectos y, el mostrar mi parte más humana, me ha llevado a ser favorita sin querer”, explicó.