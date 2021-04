En el capítulo de este viernes 16 de abril de "Verdades Ocultas", los fanáticos de la ficción vivieron un emotivo momento luego que reapareciera, a modo de recuerdos, Laura (Marcela Medel), en una visita que Rocío (Solange Lackington) hizo al cementerio.

Recordemos que a fines de 2018 este personaje desapareció de la trama, luego que el malvado Leonardo San Martín (Carlos Díaz) le quitara la vida.

Dramático recuerdo

Rocío se dirigió hasta el cementerio a dejarle unas flores a Laura, reencontrándose así con la tumba de su madre por primera vez tras dejar obligadamente el país hace 25 años en la trama.

"Si me vieras no me reconocerías, todo el mundo dice que me convertí en un ser despreciable. Pero me gusta como soy, estoy en paz conmigo misma, pero no con el resto", inició hablando la abogada que se oculta tras el nombre de "Ana".

Rocío en el cementerio

La mujer añadió que si está en el camposanto no es por ella, sino por sus hijos, para que "los proteja y que los salves de ese pasado horrible al que tú nos condenaste. Porque finalmente tú eres la gran responsable de todas nuestras desgracias... Mamá".

Posterior a ello, recordó cuando la encaró por haber vendido a su hermana Agustina, en donde la terminó echando de la casa. "Pensé que te había perdonado, pero no. Tampoco sé si te mereces estas flores ni que yo esté aquí, pero si me das una mano con mis hijos, tus nietos, entonces, tal vez podríamos comenzar a reconciliarnos tú y yo", cerró la abogada.

Diversas reacciones en redes sociales hubo tras la reaparición de Laura. Muchos compartieron la opinión de Rocío, en que ella es la gran culpable de todo los males que le han tocado vivir.

Eso es verdad, Laura hizo tantas cagadas junto con eso enfrentar a sus hijas una contra la otra #VerdadesOcultas — luciana (@martinaines) April 16, 2021

Siiempre dije que Laura era la peor madre que podia existir... #VerdadesOcultas — Fabiola (@Fabiola08046460) April 16, 2021

Todo esto es culpa de la Laura😒 que forma de odiar ese personaje csm #VerdadesOcultas — Naaati (@IllusionRouge) April 16, 2021

Menos mal que Laura se murió porque de lo contrario si hubiera seguido viva hasta ahora también se habría subido al pacto de traición a Rocío #VerdadesOcultas — edward lanthry (@edu_cerda) April 16, 2021

La pura y santa verdad... la culpable de todo es la mala madre Laura Flores #VerdadesOcultas — yasna ivonne (@Hola_soyYasna) April 16, 2021

"Verdades Ocultas" se emite de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza. Asimismo, los capítulos, mejores escenas y también adelantes de episodios venideros se pueden ver a través de YouTube.

Revisa el momento

Todo sobre Verdades Ocultas

Todo sobre Teleseries Mega