Por la pandemia de coronavirus, las autoridades debieron impartir una serie de medidas, como el encierro por cuarentenas o el cierre de locales no esenciales. Daniela Aránguiz se tomó esto demasiado en serio.

Tanto así, que la ex Mekano ha sido blanco de bromas entre sus amigas, quienes la molestan por no querer salir ante su miedo de contraer coronavirus. Incluso, durante el mes de febrero, confesó que sufrió una crisis de pánico cuando debió salir a comprar.

Peluquera oficial de su hijo

En esta oportunidad, Daniela Aránguiz reafirmó su miedo al coronavirus, asegurando que tomó medidas drásticas con la finalidad de proteger a sus retoños. Por ello, la esposa de Jorge Valdivia se transformó en la peluquera oficial de su hijo.

"Los niños también están muriendo por esta enfermedad, cuidémoslos. ¿Quién más le corta el pelo a su hijo por miedo al Covid", señaló en una historia en su cuenta de Instagram.

Dejó muchas cosas de lado

Además, admitió que lo que más le preocupa son sus hijos. Detallando que durante el tiempo de cuarentena ha dejado de lado una serie de actividades.

"Llevo un año sin juntarme con mis amigas, dejé mi vida, proyectos de trabajo, etc, por cuidarlos, por protegerlos y no me arrepiento. Si tengo que quedarme en mi casa un año más por ellos, ¡aquí estoy!", reveló.

Ver cobertura completa