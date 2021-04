Es uno de los actores más queridos y mejor pagados de Hollywood. Icono e ídolo de la lucha libre, amante del ejercicio y el tequila, Dwayne “The Rock” Johnson es para muchos el candidato ideal para ser el próximo presidente de Estados Unidos.

Un sondeo realizado en el país norteamericano, indicó que el 46% de los encuestados apoyaría una carrera presidencial de “La Roca” en 2024. “Si esto es lo que la gente quiere, lo haría”, confesó Johnson en una entrevista.

El luchador del pueblo

De origen humilde, mitad samoano y mitad afroamericano, Dwayne siguió una tradición familiar y se convirtió en luchador profesional. El campeón del pueblo ganó 10 campeonatos mundiales en WWE y WCW.

El actor ha insinuado una futura posible candidatura para ser presidente. La que cobra más fuerza con su más reciente serie, en la cual “La Roca” se postula para llegar a la Casa Blanca en 2032.

De Hollywood a la Casa Blanca

Las candidaturas de famosos no son ajenas a la historia de Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger, Ronald Reagan y Donald Trump son algunas de las figuras que han decidido tomar un camino ligado a la política.

“El hecho de que la persona sea conocida, le da una garantía desde el punto de vista del marketing, pero no es una garantía de ser electo en una elección popular. Se espera que la persona tenga condiciones del cargo que postula”, explicó Lorena Rossel, directora de la carrera de derecho de la Udla de Viña del Mar.

Por su alta popularidad, cercanía y carisma, celebridades como “La Roca” se han visto como alternativa a los clásicos políticos. Muchos sueñan con el actor como mandatario, terminando cada discurso con su icónica frase: “If you smell what The Rock is cooking”.