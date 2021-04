El destacado conductor de televisión, Rafael Araneda, contó detalles acerca de la adopción de su hijo Benjamín y los cambios positivos que ha generado en su vida la llegada del pequeño a su familia.

En conversación con un programa de Canal 13, el animador, en compañía de su esposa, Marcela Vacarezza, comentó el proceso que los llevó a tomar la decisión de adoptar finalmente al niño, que ya conocían desde hace meses.

Incluso, la pareja aseguró que su hija Florencia fue un pilar fundamental en ese tan importante momento de sus vidas.

La conexión con "Benji"

Marcela Vacarezza dijo que ambos conocieron a "Benji" en la sala cuna de la Fundación Santa Clara, donde el pequeño residía.

"Una conexión inmediata. Me tira los brazos, me mira con esos ojos, me sonríe y yo lo agarro y no lo pude soltar más", relató sobre el instante en que vieron por primera vez al pequeño.

Sin embargo, comentó que en un principio estuvieron más de un año como "cuidadores" del niño, antes de poder adoptarlo.

"Ya en agosto del año pasado la jueza dice 'bueno, declaro que el niño pasa a llamarse Benjamín Rafael Araneda Vacarezzza', y ahí llorábamos", expresó.

"Volver a criar es volver a vivir"

En tanto, Araneda reveló que "yo había observado la adopción desde la solidaridad, que creo que es una misión absolutamente distinta de la que nos sucedió después. Nos conectamos, nos encontramos y estamos listos".

"Yo necesitaba el respaldo de la ley para que él tuviese lo mismo que sus tres hermanos, porque hasta el momento legalmente no lo tenía", señaló Araneda, respecto a los miedos que tuvo antes de la adopción.

Pese a esto, el animador dejó en claro que "yo he vuelto a vivir, porque volver a criar es volver a vivir".

El conductor también se dio el tiempo de hablar unos segundos sobre el sistema de adopción en Chile y agregó que "funciona, pero funciona lento. Opera con demasiadas pausas porque está con una sobrecarga increíble".

