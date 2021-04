El conductor de televisión chileno Mario Velasco, reveló que cuando trabajaba en CHV ejecutivos del canal le prohibieron mantener un romance con una importante periodista del departamento de prensa de dicho canal.

Recordemos que el "Anfibio" pasó un largo tiempo en dicha señal, desempeñándose principalmente como rostro de programas de corte juvenil y de entretenimiento.

"Busque en otro lado"

"A pesar de que pareciera una historia de tiempos bastante pasados, como Romeo y Julieta, que no podían estar juntos ni vivir su amor por ser diferentes clases sociales, bueno, esto pasaba en Chilevisión hace 15 años atrás", comenzó contando Velasco.

El comunicador contó que luego que ejecutivos supieran que estaba coqueteando con alguien del departamento de prensa, lo pararon en seco e impidieron que se siguiera desarrollando una relación entre ambos.

"Me mandan a llamar a reunión, me dicen 'momentito, ahí no, salga de ahí, ahí no se puede, tome su cosita, dese media vuelta y busque en otro lado", rememoró.

En este sentido, confesó que no solo una vez le pasó esto, sino dos. "(La otra mujer) no trabajaba en el área de prensa, pero sí era uno de los rostros mejor evaluados del canal. Entonces me dijeron 'tampoco'".

A modo de explicación, Velasco señala que esto se dio porque, a su parecer "lo más rentable, lo que más busca un rostro que trabaja en el área de prensa es su credibilidad, entonces verse expuesta a esto (...) lo que iba hacer era poner a un rostro que goza de credibilidad en un área que no era lo que el canal buscaba".

Entre 2010 y 2013, el "Anfibio" vivió mediáticos romances, primero con la actual diputada Maite Orsini y luego con Carolina Mestrovic, con quien tuvo una hija que está a su cuidado.

Todo sobre Famosos chilenos