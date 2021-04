Mauricio Palma, a través de su personaje "Violento Parra", dio de qué hablar el pasado viernes 2 de abril luego de realizar una comentada rutina, la cual recibió duras críticas por parte del público en redes sociales.

En un programa estelar de La Red, el humorista interpretó una polémica canción, la que fue, incluso, tildada de "transfóbica", debido al contenido de la letra.

Una de las primeras figuras del espectro público en criticar a Palma, fue la destacada actriz Daniela Vega, quien hace unos días utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la situación.

"Pegar el combo y pedir disculpas. Tu cobardía es aburrida, y facilista, no te da pudor? El humor es reír con los demás. No de los demás. Tu rutina esta de más, peor, está de menos", expresó.

Las críticas de Natalia Valdebenito

A estas palabras se sumaron las de la comediante Natalia Valdebenito, quien no se quedó atrás y aseguró que Palma no cometió uno, sino "varios errores".

En una columna para Radio Súbela, donde trabaja actualmente, la actriz señaló en una primera instancia que "meterme en este tema me obliga a tomar partido por una opinión que me pone en un aprieto".

"A mi parecer la parodia es mala"

La comediante continuó y recalcó que "el compañero Mauricio Palma cometió un error. Bueno, varios (...) A mi parecer la parodia es mala. Si no, no habría espacios para la duda o la ofensa".

"Cuando debes explicar el chiste algo anda mal, pero cuando tu humor hace reír al público que estoy segura, el compañero Palma jamás ha querido hacer reír", sostuvo.

Sobre este tema, Valdebenito explicó que "cuando hacemos un chiste, la primera persona que se ríe es el comediante (o guionista, que en muchos casos no es lo mismo). Surge de un pensamiento, de una situación, de una idea o concepto que te hace reír. De ahí pasa al papel y se articula como una idea".

"'Oye, pero no se puede hacer humor con nada ahora... todo les molesta'. No, no va por ahí. Más tiene que ver con revisar las razones que te invitan a reírte de una comunidad que no conoces, que te queda lejos, y que encima han sido históricamente atacadas solo por existir", sentenció Valdebenito.

