La recordada conductora de televisión y periodista Fernanda Hansen, abordó en un programa que se emite a través de Instagram la maternidad y sus problemas de salud asociados a la fertilidad.

Esto en el contexto de su apoyo a la "Ley Dominga", que busca que todas las instituciones de salud cuenten con un protocolo frente a la muerte perinatal, es decir en el embarazo, independiente de cuántas semanas de gestación sean.

"Tengo un ánfora con las cenizas de mi guagüita"

Hansen, quien tiene una hija, ha perdido a lo largo de su vida tres embarazos y durante años se sometió a tratamientos de fertilidad para lograr convertirse en madre.

La periodista recordó que en una ocasión "yo fui a trabajar abortando, porque no existe licencia por un duelo de este tipo". La "Ley Dominga" también persigue que las pérdidas de los nonatos sean reconocidas como las de cualquier persona fallecida.

Asimismo, hizo una crítica a como los profesionales de los centros médicos abordan esta problemática con las mujeres. "A mí me dijeron mucho, ‘no se preocupe, va a poder tener otra guagüita’, como si pudiera reemplazar a otra (...) Yo no voy a poder tener otra guagüita, no hay una cultura de cómo acoger esta realidad", fustigó.

Fernanda también reveló que en Chile, 1 de cada 4 mujeres no llega a término con su embarazo. "De eso no se habla, no se visibiliza y no se ha hecho una ley", indicó.

Por otra parte, la actual conductora radial reveló que al momento de la muerte de un feto en etapa de gestación, "tú te tienes que conseguir un ataúd, y en general, los ataúdes son muy grandes y la guagüita queda muy chica. Yo tengo un ánfora con las cenizas de mi guagüita, que es muy pequeñita", refiriéndose a su hija no nacida Alma.

Actualmente, Fernanda Hansen está casada con un empresario ligado al rubro de las telecomunicaciones, Rodrigo Rozas, y con él tuvo a su única hija, Amalia.

