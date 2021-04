Su voz se dio a conocer con la canción “Se dice de Mí”, tema ícono de “Yo soy Betty, La Fea”, y que aún se escucha en cada capítulo de la exitosa telenovela de 1999, disponible actualmente por Netflix.

La cantante colombiana Yolanda Rayo, de 53 años, ha sido noticia tras revelar que fue víctima de una estafa. Durante el programa “La Red” de Caracol TV, contó que quien la engañó era una persona de confianza y cercana a su entorno, oriunda de la región de Cundinamarca, en Colombia.

Señaló a Carlos Alberto Rusinque como el individuo que la estafó con casi tres mil dólares en mes y medio, después de que ella había ejecutado hacía unos 12 años un buen negocio de venta de su vehículo con el padre de Rusinque.

El fraude a la cantante de “Betty La Fea”

“Pero realmente no lo conocía. Lo vengo a conocer ahora y me doy cuenta que es un estafador, y que a cuánta gente no habrá robado”, comentó la también actriz.

La intérprete dijo que se vio en la obligación de informar lo sucedido, previendo alertar a muchas personas que por medio de las redes sociales “debe estar estafando”.

La cantante aseguró que “por el papá nos hemos enterado que él es un estafador, porque es un ludópata que se gasta el dinero en casinos”, añadió la artista de “Yo soy Betty, La Fea”.

La canción de Yolanda Rayo

El tema se ha versionado al menos dos veces, en 1954 y en 1999, este último para la producción de Fernando Gaitán, “Yo Soy Betty, La Fea”. La canción fue reeditada para servir de cortina musical al drama-comedia colombiano, que fue protagonizado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Una combinación de los ritmos de salsa y milonga interpretó Yolanda Rayo para la telenovela, en la que se cambió la letra original de “Se dice que... Soy fiera” a “Se dice que... Soy fea”, entre otras frases, para adecuarse el perfil de la temática, según consigna Alerta Bogotá.

La vocalista se dio a conocer en el concurso musical “La Nueva Estrella de Canciones”, presentado por Jorge Barón en la televisión colombiana, donde ostentó el título de “Mejor Cantante del Año”, según registra El Universo.

En 2001, Yolanda Rayo fue nominada a un Grammy por Mejor Canción escrita para un medio audiovisual. La nominación fue gracias a “Se dice de Mí”, tema que data originalmente de 1943 y que nació bajo el género folclórico milonga, perteneciente a Argentina y Uruguay.

