A mediados de febrero el rover Perseverance llegó a Marte, el vehículo explorador de la NASA fue enviado con el de objetivo entregar nuevos detalles sobre la composición de rocas, el subsuelo y el clima del Planeta Rojo.

Hasta el momento el robot ha enviado las primeras imágenes de la superficie marciana, además de archivos de audio de sonidos captados en el terreno por el que se mueve. Ahora, tras semanas desde su llegada a Marte, se informó de un nuevo hallazgo.

A través de Twitter, la agencia espacial anunció el descubrimiento de una roca verdosa con perforaciones en su superficie, parecida a los meteoritos vistos en otros lugares.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021

Desde la Tierra los científicos intentan determinar de acuerdo a los datos aportados por Perseverance, qué clase de roca es y cuál es su origen.

Barajan distintas hipótesis

Cabe destacar que el Perseverance cuenta con láser de impacto de rocas diseñado para recopilar información sobre cualquier tipo de actividad o elemento geológico que esté a su paso.

Así lo confirma la publicación que señala que la roca "mide aproximadamente 6 pulgadas (15 cms) de largo. Si miras de cerca, es posible que veas la fila de marcas de láser donde lo hice para obtener más información".

"Este extraño objeto tiene a mi equipo científico intercambiando muchas hipótesis", añade en el post que generó que los usuarios plantearan diversas teorías sobre el objeto, incluso de que podría ser un huevo alienígena.

Ante las decenas de preguntas, la NASA volvió a pronunciarse en un nuevo mensaje: "¿Es algo erosionado del lecho rocoso local? ¿Es un trozo de Marte que se dejó caer en el área por un evento de impacto lejano? ¿Es un meteorito? ¿O algo más?”, dice el texto.



The team has formulated many different hypotheses about this one -- is it something weathered out of the local bedrock? Is it a piece of Mars plopped into the area from a far-flung impact event? Is it a meteorite? Or something else? — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021

Entre las suposiciones hay quienes creen que podría ser un fragmento de Marte, fruto de la erosión y las condiciones de la zona donde se posó el rover, ya que según los científicos el lugar solía ser un lago que con el tiempo se secó.

Por otra parte, algunos aseguran que la roca podría ser un meteorito que impactó la superficie desde el exterior, por lo que no tendría relación con los recursos y sustancias del planeta.

Lo cierto es que la NASA indicó que todavía se desconoce su origen y composición. Por ahora los expertos siguen indagando de qué se trata el objeto, que podría ser clave en los avances para descubrir los secretos de Marte.