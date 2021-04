La estrella sensación de los años 90, Alicia Silverstone, se volvió tendencia hace pocos días cuando felicitó al cantante británico Harry Styles, que imitó su icónico look de la película “Clueless”, en la pasada entrega de los Premios Grammy.

El exintegrante de “One Direction” subió a recibir su gramófono dorado con un saco a rayas y cuadros y una bufanda de plumas en fucsia. El extravagante aspecto de Styles hizo recordar a la actriz en sus años de fama y reaccionó escribiendo un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.

“¡Me encantan las vibraciones Clueless Harry Styles! Cher estaría muy honrada (¡y aprobaría totalmente!) Este elegante look. ¡Felicidades por tu victoria en los #Grammys anoche!, escribió Alicia acompañado de un collage con fotos de su personaje y del cantante inglés.

Pocos días después, Silverstone volvió a recordar el éxito taquillero donde interpretó a la joven extrovertida Cher Horowitz. En una publicación colgó varias imágenes en primer plano de los protagonistas del largometraje juvenil.

¿Qué pasó con Alicia Silvestrone?

Desde que escribió el mensaje a Harry Styles muchos se han preguntado: ¿Qué está haciendo ahora la actriz que tuvo una de las carreras emergentes más importantes en Hollywood?

Durante la década de los 90, la artista estadounidense protagonizó varios largometrajes importantes como “La niñera”, interpretó a “Batichica” en “Batman y Robin” y además también participó en tres videoclips de “Aerosmith”, que la lanzaron al estrellato.

Según un artículo publicado en La Nación, su fama fue de tal magnitud que a sus 18 años llegó a considerarse un ícono de su generación.

Pero, a pesar de encontrarse en el mejor momento de su carrera, decidió alejarse del mundo de la fama, luego de ser víctima en varias ocasiones del acoso de la prensa.

“Tras su interpretación de la “batichica”, empezaron a referirse a ella como “fatgirl”, acusándola de estar gorda y de tener bigotes”, reseña el medio.

De “Clueless” a un rol protagónico con Netflix

Ahora, 26 años después, la actriz de “Clueless” está de regreso. En la actualidad forma parte del elenco de la serie de Netflix “El Club de las Niñeras”, donde da vida a Elizabeth Thomas, una madre que trata de reconstruir su vida con una nueva pareja, mientras educa a sus 3 hijos.

En 2020 también protagonizó la cinta “Sister of the Groom”, una comedia romántica sobre una mujer que entra en crisis al cumplir los 40 años, y se da cuenta de que no puede seguir comportándose como una jovencita.