Juanita Ringeling, desde que dio a conocer la noticia de su embarazo junto a Matías Assler, ha estado compartiendo tiernas fotos de cómo va el avance gestacional de su futuro bebé.

Este miércoles 31 de marzo, despidiendo el mes, la actriz publicó una foto en topless desde una laguna ubicada en la Patagonia, donde se puede apreciar en plenitud su abultado vientre.

En el posteo escribió "Bajo el castillo. En el reino patagón de las aguas cristalinas. Esperando que esta nueva personita los pueda volver a visitar libres y prístinos", además de etiquetar a su novio como el fotógrafo responsable de la imagen.

"Demasiado bella", "Me encanta", "Radiante", "Hermosa figura", le escribieron cientos de seguidores en su red social, entre quienes se encuentran conocidas figuras como Josefina Montané, María Luisa Godoy y Humberto Gatica.

Un embarazo activo

Pese a sus seis meses de embarazo, Juanita asegura que está lejos por ahora de quedarse en casa descansando, esperando que pasen los meses para dar a luz. La actriz se ha mantenido activa junto a su pareja, con la cual fueron hasta Aysén en los últimos días a un viaje de "vacaciones y trabajo", donde justamente se tomó la aplaudida foto.

Tras ser consultada por LUN sobre cómo se ha sentido, la actriz confesó que hasta el momento, en el cual tiene 6 meses de gestación, "está todo súper".

En general, las mujeres descansan durante los últimos meses de su embarazo. Sin embargo, para Juanita esto no es impedimento para seguir con su ritmo de vida. "No puedo parar de trabajar, no tengo ninguna condición médica para parar de trabajar. Estoy esperando guagua no más", sentenció.

"Mantenerse activo es importante, no solo esperando guagua, sino también en tiempos de pandemia sobre todo", añadió.

